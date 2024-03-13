مدرب جنوب أفريقيا يبعد “بيرسي” عن دورة الجزائر

نال الكثير من الانتقادات بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية

كشف البلجيكي هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن سبب استبعاد بيرسي تاو لاعب الأهلي من قائمة منتخب الأولاد لمعسكر مارس الجاري.

وقال هوجو بروس في تصريحات نقلها موقع “فار بوست” الجنوب أفريقي: “لقد تحدثت مع بيرسي تاو بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، وكان محبطاً بسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت له عقب البطولة، ولكنها لم تكن عادلة”. وأضاف: “أخبرت تاو أنني لن أستدعيه للمباريات الودية، لكنه رفض وقال لي إنه يريد أن يأتي.. لكنني قلت إنه لا يجب أن ينضم في الوقت الحالي، عليه أن يبتعد حتى يهدأ كل شيء مرة أخرى”. وواصل: “إذا شارك في مباراة ودية وقدم مباراة سيئة فسوف تبدأ الانتقادات توجه ضده من جديد، وهذا هو سبب استبعاده من القائمة”. واختتم: “لا أريد أن تقتله الجماهير، لقد نال الكثير من الانتقادات بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية، ولكنه سيكون جاهزاً مرة أخرى في يونيو المقبل وسنشاهد نسخة جديدة من بيرسي تاو”. ويستعد المنتخب الجنوب أفريقي لخوض معسكر خلال الفترة من 17 مارس الجاري حتى 27 من الشهر ذاته، ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي أندورا والجزائر.