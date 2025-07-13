مدرب جنوب إفريقي للمولودية

نهاية مهمة مخازني

بات التقني الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، الأحد، مدربا جديدا لِفريق مولودية الجزائر.

وسيخلف موكوينا التقني التونسي خالد بن يحي، الذي درّب “العميد” منذ أواخر ديسمبر الماضي.

ولم تُذكر إدارة نادي المولودية تفاصيل الصفقة، على غرار مدّة العقد، في بيان لها نشرته سهرة الأحد.

واستهلّ التقني الجنوب إفريقي موكوينا (38 سنة) وظيفة التدريب في عام 2014، وأشرف على أندية محلية أبرزها أورولاندو بيراتس وصنداونز. بينما كان الوداد البيضاوي من بلاد مراكش آخر فريق درّبه ما بين صيف 2024 وأفريل الماضي.

ويُزيّن رولاني موكوينا سجله التدريبي بِأربعة تتويجات: لقب بطولة جنوب إفريقيا 2022 و2023 و2024 مع صنداونز، ولقب الدوري الإفريقي مع النادي ذاته عام 2023.

في سباق آخر، أعلنت إدارة الرئيس الحاج رجم عن نهاية مغامرة التقني محمد مخازني، بعد 3 أعوام أشرف خلالها على الفئات الشبانية للمولودية.