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رياضة

مدرب جيبوتي: الجزائر بِإمكانها بلوغ ربع نهائي المونديال أو أكثر

علي بهلولي
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مدرب جيبوتي: الجزائر بِإمكانها بلوغ ربع نهائي المونديال أو أكثر

امتدح الناخب الوطني الجيبوتي جوليان مات “محاربي الصحراء”، بعد مباراة الفريقَين بِرسم تصفيات كأس العالم، مساء الخميس.

وقال التقني جوليان مات إنه يُرشّح الجزائر، ليس للتأهّل في فوجها التصفوي للدور الأخير، بل بلوغ نهائيات كأس العالم نسخة قطر 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشطّه الناخب الوطني الجيبوتي بِقاعة المحاضرات لِملعب البليدة، بعد نهاية المباراة.

وأضاف جوليان، يقول إنه في حال حضور أشبال جمال بلماضي نهائيات كأس العالم 2022، فإنه يتوقّع أن يبلغوا الدور ربع النهائي أو أبعد من هذه المحطّة.

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