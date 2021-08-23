مدرب جيبوتي: الجزائر مكانها مع المنتخبات الخمسة الأولى في أوروبا

أشاد التقني الفرنسي جوليان مات الذي يُدرب منتخب جيبوتي لِكرة القدم، بِالمكانة المرموقة التي يُحظى بها “محاربو الصحراء” أبطال إفريقيا هذه الأيّام.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع الضيف الجيبوتي بِملعب البليدة مساء الـ 2 من سبتمبر المقبل، في إطار الجولة الأولى من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا بوركينا فاسو والنيجر.

وقال التقني جوليان مات إنه يُدرج المنتخب الوطني الجزائري ضمن خانة أفضل خمسة فرق أوروبية، في الوقت الحالي. وأضاف أن أشبال جمال بلماضي يُمكنهم مواجهة عمالقة القارة العجوز بِبطولة نادرة، بل وحتى حصد غلّة الفوز.

ووفقا لِأحدث تصنيف أعدّته “الفيفا”، يتصدّر منتخب بلجيكا اللائحة أوروبيا، وتتموقع فرنسا في المركز الثاني، تليها إنجلترا، وتشغل إيطاليا الرّتبة الرّابعة، ويأتي بعدها منتخب إسبانيا.

وعن نظرته إلى تصفيات المونديال، قال جوليان مات في تصريحات أدلى بها للإذاعة الدولية الجزائرية، الإثنين، إنه يُرشّح “الخضر” ليس للمرور إلى الدور الأخير، بل إلى نهائيات كأس العالم المُبرمجة بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر 2022. وثمّن بِالمناسبة كفاءة زميله جمال بلماضي، وبراعته في صناعة انتصارات المنتخب الوطني الجزائري.

وعن حظوظ منتخبه الجيبوتي، قال التقني الفرنسي إنه يُشرف على فريق أغلب لاعبيه ينشطون في البطولة المحلية، مع وجود ثلاثة زملاء لهم يرتدون أزياء أندية أوروبية. وأضاف أن منتخبه شاب معدّل أعمار لاعبيه 23 سنة، ومواجهة مُنافسين أقوياء مثل الجزائر، تُفيدهم كثيرا في مشوارهم الكروي. مُشيرا إلى أن مباراة العودة (الجولة الخامسة) أمام الجزائر (تُقام في نوفمبر المقبل) تُجرى بِالمغرب، بِسبب عدم ترسيم “الفيفا” للملعب الرّئيس بِجيبوتي.

وبِخصوص المنتخب الجدير بِإحراز كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، قال جوليان مات إنه يتوقّع تألّق منتخبات شمال إفريقيا والسنيغال. قبل أن يُحدّد بِدقّة، ويمنح الأفضلية لـ “محاربي الصحراء” في الاحتفاظ بِاللقب القارّي.

واختتم جوليان مات (39 سنة) تصريحاته، قائلا إنه من مواليد مدينة بوردو الفرنسية، ومنذ صغره كان يُتابع وقائع البطولة المحلية، ومشاركة المحترفين الجزائريين في “اللّيغ 1”. وضرب مثلا بِإعجابه بِالنجم علي بن عربية، الذي ساهم بِقسط وافر في إحراز فريقه المُفضّل بوردو لقب البطولة الفرنسية في موسم 1998-1999.

هذا وبدأ منتخب جيبوتي منذ 8 أيّام خلت تربّصه داخل الوطن، تحت إشراف التقني جوليان مات، استعدادا لِمواجهة الجزائر.