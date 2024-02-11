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رياضة

مدرب جيرونا يعلّق بعد الهزيمة برباعية أمام ريال مدريد

عمر سلامي
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مدرب جيرونا يعلّق بعد الهزيمة برباعية أمام ريال مدريد
ح.م
مدرب جيرونا ميشيل سانشيز

قال مدرب نادي جيرونا، ميشيل سانشيز، عقب الهزيمة برباعية أمام ريال مدريد، إن فريقه لم يتمكن من الوصول إلى مستوى “الميرنغي”.

وأضاف المدرب سانشيز خلال المؤتمر الصحفي: “لم نكن على مستوى ريال مدريد، لقد حاولنا أن نلعب على قدم المساواة، لكن مع لعب الريال على أعلى مستوى، لم نستطع أن نصل إليهم”.

وتابع: “ليس هناك شيء يمكن انتقاده في فريقي، لسنا على هذا المستوى.. هذا يساعدنا على التحسن”.

وختم:” “نحن نحتاج خطوة أو اثنتين.. لم أشعر أبدا بأننا يمكننا الفوز، مستواهم عال جدا، الفارق بيننا كبير جدا، إنهم أقوياء للغاية، من الصعب أن تحصل منهم على نقاط، ويصعب عدم تتويجهم بالبطولة”.

وفاز ريال مدريد على ضيفه جيرونا برباعية نظيفة في إطار الجولة 24 من الليغا الإسبانية.

وسجل أهداف الريال كل من فينيسيوس في د6 ، وثنائية جود بيلينغهام في د35 و54 ، ورودريغو في 61 ، كما ضيّع خوسيلو ضربة جزاء في د90 .

وعزز ريال مدريد صدارته حيث أصبح في رصيده 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني، فيما يحتل نادي برشلونة المركز الثالث بـ50 نقطة، قبل مباراته الأحد أمام غرناطة.

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