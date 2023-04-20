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رياضة

مدرب حرّاس المغرب اتّصل بِالجزائري “التلمساني” وخاب مسعاه

علي بهلولي
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مدرب حرّاس المغرب اتّصل بِالجزائري “التلمساني” وخاب مسعاه
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سامي التلمساني

اتّصل مدرب حرّاس مرمى منتخب المغرب بِحامي العرين الجزائري المُغترب سامي التلمساني، لكن خاب مسعاه.

وكان الحارس سامي التلمساني (18 سنة) قد سبق له ارتداء زيّ منتخب المغرب للأواسط، ثم قرّر بعد ذلك تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”.

واتّصل مدرب حرّاس مرمى منتخب المغرب عمر حراك هاتفيا بِحامي العرين التلمساني، وحاول أن يُقنعه بِترقيته إلى فئة الأكابر، وحدّد له موعدا بِالعاصمة البريطانية لندن، لكن دون طائل.

وأضاف سامي التلمساني في أحدث تصريحات أدلى بها لِمجّلة “أونز مونديال” الفرنسية: “أردت إبراز فخري وفخر عائلتي بِتمثيل ألوان منتخب الجزائر. لكن لا أفهم سبب تكالب المغربيين ضدّي”.

وعن انضمامه إلى فريق تشيلسي الإنجليزي في صيف 2022، قال سامي التلمساني إن إدارة نادي باريس الفرنسي أصرّت على استلام مبلغ 5 ملايين أورو، فطالت المفاوضات. قبل أن يهتدي الطرفان إلى حلّ يُرضيهما، وأُبرمت صفقة الانتقال.

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