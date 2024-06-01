مدرب دورتموند يتحدى ريال مدريد

قال مدرب بروسيا دورتموند إيدين تيرزيتش، إن فريقه لم يقطع كل هذا المشوار في دوري أبطال أوروبا، لمجرد مشاهدة ريال مدريد يرفع اللقب الـ15.

وأضاف تيرزيتش، في تصريحات له عشية مواجهة ريال مدريد في النهائي: “لسنا هنا لمجرد خوض النهائي بل للفوز به، وهذا هدفنا الواضح، نحن سعداء بوجودنا هنا ولكن علينا الفوز على ريال مدريد في ملعب ويمبلي، لنحمل الكأس”.

وتابع تيرزيتش: “ريال مدريد المرشح الأوفر حظا لكننا لم نكن مرشحين أمام أتليتيكو أو باريس أيضا، إذا تحلينا بالشجاعة ولم نحضر إلى هنا لمجرد مشاهدة ريال مدريد يرفع كأسه المفضلة فسنحظى بفرصة”.

واختتم مدرب دورتموند: “نحن الفريق صاحب أكبر عدد من الشباك النظيفة في المسابقة خلال هذا الموسم، عليك أن تبقي المنافس بعيدا عن المرمى قدر الإمكان، لم نكن في أعلى مستوياتنا عندما استقبلنا أهدافا في سبتمبر، لكننا فريق مختلف تماما الآن وأظهرنا أننا مستعدون للمنافسة على اللقب”.

وتتجه الأنظار أمسية السبت إلى ملعب “ويمبلي” الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، بداية من الساعة الثامنة.

ويسعى النادي الملكي للتتويج بالقب الـ15 في تاريخه، في حين يهدف النادي الألماني للتتويج باللقب الثاني في تاريخه.