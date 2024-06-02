مدرب دورتموند يعلّق بعد الهزيمة أمام الريال

عبّر مدرب بوروسيا دورتموند، إدين تيرزيتش، عن أسفه لخسارة نهائي دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد بثنائية نظيفة.

وقال تيرزيتش في تصريحات له عقب المباراة: “قدمنا مباراة في المستوى، وأعتقد أننا نستحق ما هو أفضل من الهزيمة”.

وأضاف المدرب تيرزيتش: ” أظهرنا منذ بداية اللقاء أننا لم نكن هنا فقط للعب المباراة النهائية، لكن لاعبي الريال اتسموا بالهدوء في اللحظة المناسبة، وهو ما كنا افتقدناه في هذه المباراة”.

🚨 إدين تيرزيتش: ظل لاعبو ريال مدريد جائعين للغاية ومتحمسين للفوز على الرغم من الفوز بالكثير هذا مثير للإعجاب، تهانينا لهم♥️🤝 pic.twitter.com/OGtUQeR6lz — EPL World (@EPLworld) June 1, 2024

وتابع: ” اكتشفنا اليوم لماذا ريال مدريد هو بطل أوروبا لـ15 مرة، تهانينا لهم، إنهم الأبطال الحقيقيون”.

وعزّز الريال رقمه القياسي كأكثر الأندية حصولا على الكأس ذات الأذنين، موسعا الفارق الذي يفصله أمام أقرب ملاحقيه ميلان الإيطالي إلى 8 ألقاب.

وأخفق دورتموند، الذي شارك في النهائي الثالث بدوري الأبطال، في التتويج باللقب للمرة الثانية، بعدما توّج به عام 1997.