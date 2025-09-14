مدرب دينامو زغرب يكشف موعد عودة بن ناصر

آخر مباراة له تعود إلى جوان الماضي

كشف المدير الفني لنادي دينامو زغرب الكرواتي، ماريو كوفاسيفيتش، عن الموعد المتوقع لعودة الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر إلى الملاعب، والذي سيكون على الأرجح في مباراة الديربي ضد نادي هايدوك سبليت نهاية الأسبوع المقبل (20 سبتمبر الجاري) برسم الجولة السابعة من الدوري الكرواتي.

وتحدث كوفاسيفيتش عن جاهزية إسماعيل بن ناصر للعودة إلى المنافسة بعد فترة غياب مستمرة منذ شهر جوان الماضي، وهي آخر مباراة كان لعبها بن ناصر مع المنتخب الوطني، بعد نهاية موسمه مع أولمبيك مارسيليا نهاية شهر ماي.

وقال مدرب دينامو زغرب في تصريحات نقلها موقع “سبورتسيكي”: “قدم بن ناصر حصة تدريبية ممتازة الخميس الماضي. لم يمض على انضمامه إلينا سوى سبعة أيام، لكن جودته واضحة، ويمكن ملاحظتها في التدريبات”، وتابع: “عندما تضم لاعب مثله، يلاحظ الفرق فوراً. أنا سعيد جداً بانضمامه إلينا. سيستمتع الجمهور بأدائه”.

يذكر أن انتقال بن ناصر إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي كان فاجأ المتتبعين، والذي جاء بعد فشل كل محاولاته للعودة إلى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي نتيجة اختلاف وجهات النظر بينه وبين مسؤولي نادي ميلان الذين رفضوا إعارته وأصروا على بيعه.

في المقابل لم يرفض نادي ميلان عرض نادي دينامو زغرب لاستعارة النجم الجزائري بفضل العلاقة القوية بين المدير الرياضي زفونيمير بوبان والروسونيري بحكم تجربته السابقة مع ميلان لاعباً ومديراً رياضياً، ولعلاقته الجيدة أيضاً مع اللاعب الجزائري الذي كان وراء جلبه من نادي إمبولي عام 2019.