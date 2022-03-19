مدرب رياضي جزائري ينسحب من دورة في البحرين رفضا للتطبيع

أعلن مدرب جزائري في رياضتي الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ انسحابه مساء الجمعة، من دورة رياضية في البحرين. رفضًا منه لمشاركة فريق من الكيان الصهيوني في الدورة.

وقال المدرب سرقمة براهيم في منشور على فيسبوك:”أعلن انسحابي من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين. بسبب وجود وفد من الكيان الصهيوني معنا في القاعة”. قبل أن يتابع قائلا :”لا للتطبيع”.

مبادرة المدرب الجزائري سرقمة تعيد إلى الأذهان انسحاب كلّ من لاعب الجودو فتحي نورين، ومدربه عمار بن يخلف، من منافسة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، بسبب مواجهة محتملة كان سيخوضها الجزائري أمام مصارع من الكيان المحتلّ.