مدرب ريال مدريد يعلّق بعد الفوز في “الكلاسيكو”

أعرب امدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، عن سعادته بالفوز على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين لهدف واحد، في “الكلاسيكو”.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “فزنا بهدفين لهدف واحد، لكن أعتقد أنه كان يجب علينا تسجيل المزيد”.

وأضاف: “هذا الفوز أهم من مجرد 3 نقاط، بصراحة، تحدث عن أهمية هذه المباراة، لأن مباريات كهذه قادرة على تغيير مجرى الفريق بأكمله”.

وتابع مدرب ريال مدريد: ” خلقنا العديد من الفرص، ولعبنا بشكل رائع، دفاعيا وهجوميا.. إن استمتاع الجماهير بفريقها التنافسي والمهيمن مرة أخرى أمر بالغ الأهمية، أعتقد أننا جعلنا الجماهير استمتعت، لذا أنا سعيد”.

وتحدث ألونسو عن غضب فينيسيوس جونيور بعد استبداله: “لقد قدم فيني مباراة رائعة، وهذا هو المهم حقا.. ما حدث بعد ذلك يمكننا التحدث عنه على انفراد، ولا توجد مشكلة”.

وعن المشادات بين اللاعبين، بعد نهاية المباراة، قال ألونسو: “أرى أنها عكست قوة وأهمية المباراة “.

وعزّز ريال مدريد صدارته في الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى النقطة 17 موسعا بذلك الفارق عن برشلونة إلى 5 نقاط.

وقال مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، قبل المباراة إن فريقه سيدخل “الكلاسيكو” وهو في حالة أفضل، بعد تصحيح الأخطاء المرتكبة خلال الهزيمة القاسية أمام أتليتيكو مدريد.

وأضاف ألونسو في مؤتمر صحافي السبت: “بلا شك، مرّت أسابيع عملنا خلالها على تصحيح الأمور، وأصبحنا نقوم بالأشياء بشكل أفضل، نصل إلى مباراة “الكلاسيكو” في لحظة جيدة، من حيث المعنويات، ومن الناحية الفنية، ومن حيث المستوى التنافسي”.

وتابع مدرب ريال مدريد: “هذه مباريات مهمة، ولا أحب أن أقيّم الأمور فقط بناءً على النتيجة، بل على العملية بأكملها.. في هذه العملية التي شملت 12 مباراة، كان هناك تطور، لا يزال هناك مجال للتحسن.. في الوقت الحالي نحن نركز فقط على الكلاسيكو”.

وأكد ألونسو أن جميع اللاعبين تقريباً سيكونون متاحين للمباراة، مع توقع جاهزية الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، داني كارفاخال، ودين هاوسن بعد تعافيهم من الإصابات.

ويواجه متصدر “الليغا” ريال مدريد، الوصيف برشلونة، الأحد، بداية من الرابعة وربع عصرا بتوقيت الجزائر، بملعب سانتياغو برنابيو، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي برشلونة.

ويتواجد نادي قياريال في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما يحتل نادي إسبانيول المركز الرابع مؤقتا، برصيد 18 نقطة.