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رياضة

مدرب ريال مدريد يعلّق على احتمال عودة ميسي لبرشلونة

عمر سلامي
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مدرب ريال مدريد يعلّق على احتمال عودة ميسي لبرشلونة
ح.م
كارلو أنشيلوتي

علّق مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على احتمال عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة.

وقال مدرب ريال مدريد، أن الأمر لا يعنيه ولكنه أكد أنه سيكون من الجيد إذا عاد إلى الدوري الإسباني الصيف المقبل.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الاثنين قبل مباراة جيرونا: “ميسي يمكنه أن يفعل ما يشاء وكذلك برشلونة”.

وتابع: “هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، أنا أحبه لكونه لاعبا، قد يكون من الجيد لكرة القدم الإسبانية استعادته. لكن الأمر يتعلق بميسي وبرشلونة”.

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