مدرب رين يعلّق على اختيار غويري للمنتخب الجزائري

قال مدرب نادي رين الفرنسي، برونو جينيسيو إنه سعيد للغاية، بعد إعلان أمين غويري قراره بتمثيل المنتخب الجزائري.

وأضاف مدرب رين في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب”: “أنا سعيد لأنه أعلن قراره، وكان من المهم أن يعلن عن اختياره، حتى يكون هادئا، ويركز أكثر في التدريبات والمباريات”.

وتابع: “لقد تحدثت معه عن الأمر منذ حوالي عشرة أيام، وقلت إنه من المهم أن يتخذ قراره ويعلنه، ومن الجيد جدا أنه فعل ذلك”.

وعن تواجد اللاعب في دكة البدلاء، خلال آخر لقاءين، قال المدرب برونو جينيسيو: “على غرار باقي المهاجمين في الفريق، غويري يجب أن يبذل مجهودات أكبر مثله مثل باقي زملائه”.