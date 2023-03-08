مدرب سابق لشباب بلوزداد يفشل في الدوري المغربي

أعلن نادي حسنية أكادير عن فسخ عقد المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، بسبب النتائج السلبية التي سجلها هذا الموسم في الدوري المغربي.

وقال النادي المغربي في بيان، إنه فسخ عقد باكيتا، وتمنى له النجاح مستقبلا في مشواره التدريبي.

ولم يتمكن باكيتا، الذي سبق له وأن درب شباب بلوزداد في موسم 2012 – 2022 ، من تحقيق النتائج المرجوة مع نادي أكادير.

وكان المدرب البرازيلي قد طلب الإعفاء من مهامه، في وقت سابق، بسبب عدم تسجيل النتائج المطلوبة، لكن رئيس النادي السابق الحبيب سيدينو أصر على مواصلة مشواره.