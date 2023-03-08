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رياضة

مدرب سابق لشباب بلوزداد يفشل في الدوري المغربي

عمر سلامي
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مدرب سابق لشباب بلوزداد يفشل في الدوري المغربي
ح.م
ماركوس باكيتا

أعلن نادي حسنية أكادير عن فسخ عقد المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، بسبب النتائج السلبية التي سجلها هذا الموسم في الدوري المغربي.

وقال النادي المغربي في بيان، إنه فسخ عقد باكيتا، وتمنى له النجاح مستقبلا في مشواره التدريبي.

ولم يتمكن باكيتا، الذي سبق له وأن درب شباب بلوزداد في موسم 2012 – 2022 ، من تحقيق النتائج المرجوة مع نادي أكادير.

وكان المدرب البرازيلي قد طلب الإعفاء من مهامه، في وقت سابق، بسبب عدم تسجيل النتائج المطلوبة، لكن رئيس النادي السابق الحبيب سيدينو أصر على مواصلة مشواره.

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