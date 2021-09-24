مدرب سابق لـ “الخضر” يعثر على وظيفة جديدة

عاد الناخب الوطني الأسبق والتقني الصربي ميلوفان راييفاتس إلى مجال التدريب، بعد سنتَين قضاهما في “البطالة”.

وكان التقني ميلوفان راييفاتس (67 سنة) قد درّب المنتخب الوطني الجزائري لِفترة قصيرة، ما بين صيف وخريف 2016. ثم أشرف على فريق تايلاندا بداية من العام الموالي وإلى غاية سنة 2019.

وبات ميلوفان راييفاتس، الجمعة، يُشرف على رأس العارضة الفنية لِمنتخب غانا. كما ذكره اتحاد الكرة المحلي.

وسيخلف ميلوفان راييفاتس الناخب الوطني الغاني تشارلز أكونور، الذي أُنهيت مهامه مُؤخّرا.

وسيتقاضى ميلوفان راييفاتس أجرة شهرية قيمتها 30 ألف دولار (نحو 4.1 مليون دينار)، فضلا عن استفادته من منحة إمضاء تُقدّر بـ 100 ألف دولار (نحو 13.6 مليون دينار). استنادا إلى ما ذكرته تقارير صحفية غانية.

وسبق للتقني الصربي ميلوفان راييفاتس أن درّب منتخب غانا ما بين 2008 و2010، وقاده إلى تحقيق إنجاز تاريخي، مُرادف لِبلوغ ربع نهائي مونديال 2010، ونهائي كأس أمم إفريقيا للعام ذاته.

وبِخصوص تصفيات كأس العالم 2022، تلعب غانا في فوج يضمّ جنوب إفريقيا وإثيوبيا وزيمبابوي. وتتموقع ثانيا بعد مرور جولتَين.

وفي نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، يلعب أشبال الناخب الوطني ميلوفان راييفاتس ضمن مجموعة، مُشكّلة من المغرب والغابون وجزر القمر.