مدرب سابق لـ “الخضر” ينام على إخفاق ويستيقظ على ورطة!

لوكاس ألكاراز رفقة رئيس "الفاف" الأسبق خير الدين زطشي، بعد إمضاء عقد تدريب "الخضر" في أفريل 2017.

فشل الناخب الوطني الأسبق لوكاس ألكاراز في تثبيت فريقه إيبيزا ضمن بطولة الدرجة الثانية الإسبانية، ونزل إلى دوري القسم الثالث.

ويتموقع فريق إيبيزا في المركز الـ 21 وقبل الأخير، بِرصيد 30 نقطة، قبل جولتَين عن إسدال ستار بطولة إسبانيا للقسم الثاني.

ويبتعد فريق إيبيزا بِفارق 19 نقطة عن صاحب المركز الـ 18 نادي سبورتينغ خيخون، عِلما أن النزول إلى الدرجة الثالثة يشمل فرق المراتب الـ 22 والـ 21 والـ 20 والـ 19.

وكان التقني الإسباني لوكاس ألكاراز (56 سنة) قد استهلّ تدريب فريق إيبيزا في نوفمبر الماضي.

واللافت أن لوكاس ألكاراز وبعد تجربته القصيرة والفاشلة مع “الخضر”، ما بين أفريل وأكتوبر 2017، بقي يُسجّل الإخفاق تلو الآخر. حيث أُنهيت مهامه مع الأندية الأربعة التي أمسك بِزمامها الفني، بِسبب سلبية النتائج المُسجّلة: في إسبانيا مع فريق ألميريا (6 أشهر عمل فقط)، وساراغوسا (شهرَين)، وألباسيتي (8 أشهر)، ثم فيقبرص مع أولمبياكوس نيقوسيا (شهرَين). وفي المهمّة الخامسة أنزل نادي إيبيزا إلى البطولة الإسبانية للقسم الثالث.