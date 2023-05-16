-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب سابق لـ “الخضر” ينام على إخفاق ويستيقظ على ورطة!

علي بهلولي
  • 180
  • 0
مدرب سابق لـ “الخضر” ينام على إخفاق ويستيقظ على ورطة!
الأرشيف
لوكاس ألكاراز رفقة رئيس "الفاف" الأسبق خير الدين زطشي، بعد إمضاء عقد تدريب "الخضر" في أفريل 2017.

فشل الناخب الوطني الأسبق لوكاس ألكاراز في تثبيت فريقه إيبيزا ضمن بطولة الدرجة الثانية الإسبانية، ونزل إلى دوري القسم الثالث.

ويتموقع فريق إيبيزا في المركز الـ 21 وقبل الأخير، بِرصيد 30 نقطة، قبل جولتَين عن إسدال ستار بطولة إسبانيا للقسم الثاني.

ويبتعد فريق إيبيزا بِفارق 19 نقطة عن صاحب المركز الـ 18 نادي سبورتينغ خيخون، عِلما أن النزول إلى الدرجة الثالثة يشمل فرق المراتب الـ 22 والـ 21 والـ 20 والـ 19.

وكان التقني الإسباني لوكاس ألكاراز (56 سنة) قد استهلّ تدريب فريق إيبيزا في نوفمبر الماضي.

واللافت أن لوكاس ألكاراز وبعد تجربته القصيرة والفاشلة مع “الخضر”، ما بين أفريل وأكتوبر 2017، بقي يُسجّل الإخفاق تلو الآخر. حيث أُنهيت مهامه مع الأندية الأربعة التي أمسك بِزمامها الفني، بِسبب سلبية النتائج المُسجّلة: في إسبانيا مع فريق ألميريا (6 أشهر عمل فقط)، وساراغوسا (شهرَين)، وألباسيتي (8 أشهر)، ثم فيقبرص مع أولمبياكوس نيقوسيا (شهرَين). وفي المهمّة الخامسة أنزل نادي إيبيزا إلى البطولة الإسبانية للقسم الثالث.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. ممر شرفي للحكم الإسباني الشهير لاهوز قبل اعتزاله

بالفيديو.. ممر شرفي للحكم الإسباني الشهير لاهوز قبل اعتزاله

منتخب جمهورية الصحراء الغربية يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة المولودية

منتخب جمهورية الصحراء الغربية يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة المولودية

الجزائرية كاتبي تتوّج بالذهب في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

الجزائرية كاتبي تتوّج بالذهب في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

فالفيردي يصل إلى 200 مباراة مع ريال مدريد

فالفيردي يصل إلى 200 مباراة مع ريال مدريد

الكشف عن العلامة الرسمية لمونديال 2026 هذا الأربعاء

الكشف عن العلامة الرسمية لمونديال 2026 هذا الأربعاء

لِهذا السبب يُصرّ “تيفيز” على عدم تعلّم اللّغة الإنجليزية

لِهذا السبب يُصرّ “تيفيز” على عدم تعلّم اللّغة الإنجليزية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد