مدرب سامبدوريا يثني على مهدي ليريس

أكد أنه أصبح عنصرا مهما يصعب الاستغناء عنه

أثنى مدرب نادي سامبدوريا،الصربي، ديان ستانكوفيتس، على ما يقدمه الوافد الجديد في المنتخب الوطني، مهدي ليريس، للفريق في مباريات البطولة الإيطالية.

وعبر ستانكوفيتش عن رضاه بالمستويات التي يؤديها مهدي ليريس للفريق والتضحيات الكبيرة التي يقدمها باللعب في مراكز متعددة في الدفاع ووسط الميدان. وصار ليريس أحد الأوراق المهمة في فريقه سامبدوريا الإيطالي للدور الذي يؤديه في تشكيلة الفريق باعتراف من مدربه الذي أصبح يصعب عليه الاستغناء عنه، وهو ما أكده في تصريحات لموقع سامبدوريا نيوز 24.

وأوضح الموقع الإيطالي المتابع لأخبار نادي سامبدوريا في تقرير له، يوم أول أمس الاثنين، على لسان التقني الصربي يدان ستانكوفيتش، أن سامبدوريا يحتاج إلى لاعبين لديهم الرغبة في التضحية وعلى استعداد لتقديم كل ما لديهم، وهو ما ينطبق على مدافع الخضر الذي تمكن من ترك بصمته خلال مشاركاته، مؤكدا أن مهدي ليريس منذ انضمامه إلى سامبدوريا، شغل ما لا يقل عن خمسة مناصب في الدفاع ووسط الملعب والهجوم.. فمن المستحيل الاستغناء عنه في هذه المرحلة.