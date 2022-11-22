-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
أكد أنه أصبح عنصرا مهما يصعب الاستغناء عنه

مدرب سامبدوريا يثني على مهدي ليريس

ل.ط
  • 114
  • 0
مدرب سامبدوريا يثني على مهدي ليريس

أثنى مدرب نادي سامبدوريا،الصربي، ديان ستانكوفيتس، على ما يقدمه الوافد الجديد في المنتخب الوطني، مهدي ليريس، للفريق في مباريات البطولة الإيطالية.

وعبر ستانكوفيتش عن رضاه بالمستويات التي يؤديها مهدي ليريس للفريق والتضحيات الكبيرة التي يقدمها باللعب في مراكز متعددة في الدفاع ووسط الميدان. وصار ليريس أحد الأوراق المهمة في فريقه سامبدوريا الإيطالي للدور الذي يؤديه في تشكيلة الفريق باعتراف من مدربه الذي أصبح يصعب عليه الاستغناء عنه، وهو ما أكده في تصريحات لموقع سامبدوريا نيوز 24.

وأوضح الموقع الإيطالي المتابع لأخبار نادي سامبدوريا في تقرير له، يوم أول أمس الاثنين، على لسان التقني الصربي يدان ستانكوفيتش، أن سامبدوريا يحتاج إلى لاعبين لديهم الرغبة في التضحية وعلى استعداد لتقديم كل ما لديهم، وهو ما ينطبق على مدافع الخضر الذي تمكن من ترك بصمته خلال مشاركاته، مؤكدا أن مهدي ليريس منذ انضمامه إلى سامبدوريا، شغل ما لا يقل عن خمسة مناصب في الدفاع ووسط الملعب والهجوم.. فمن المستحيل الاستغناء عنه في هذه المرحلة.

مقالات ذات صلة
“الجزائر لم تتحكم في المباراة ولعبت بالطريقة التي خططنا لها”

“الجزائر لم تتحكم في المباراة ولعبت بالطريقة التي خططنا لها”

ساديو ماني يوجه رسالة إلى السنغاليين قبل مواجهة هولندا

ساديو ماني يوجه رسالة إلى السنغاليين قبل مواجهة هولندا

كلينسمان يتوقع مفاجآت كثيرة في مونديال قطر

كلينسمان يتوقع مفاجآت كثيرة في مونديال قطر

هذه أجمل ذكريات “محاربي الصحراء” في مسارح المونديال

هذه أجمل ذكريات “محاربي الصحراء” في مسارح المونديال

حفل افتتاح باهر ومميز مزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية

حفل افتتاح باهر ومميز مزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية

إعلان مشترك لميسي ورونالدو يفاجئ العالم عشية مونديال قطر

إعلان مشترك لميسي ورونالدو يفاجئ العالم عشية مونديال قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد