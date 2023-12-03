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رياضة

مدرب سان جيلواز يردّ بِخصوص غضب عمّورة

علي بهلولي
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مدرب سان جيلواز يردّ بِخصوص غضب عمّورة
ح.م
المدرب ألسكندر بليسن رفقة محمد الأمين عمّورة، في مباراة سابقة لِفريقهما سان جيلواز.

ردّ التقني الألماني ألكسندر بليسن مدرب فريق سان جيلواز البلجيكي سهرة الأحد، على غضب لاعبه الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة.

وقال المدرب بليسن في تصريحات صحفية، عقب نهاية مباراة فريقه سان جيلواز والضّيف نادي سيركل بروج، نقلت تفاصيلها جريدة “دي آش” البلجيكية: “عمّورة غير راضٍ، وهذا أمر أتفهّمه. ولكن كرة القدم ليست رياضة فردية، لِذا أضطرّ أحيانا إلى اتّخاذ قرارات ضد لاعبين مُعيّنين بِسبب اللّياقة البدنية (تراجعها أو تدهورها). وفي كلّ الأحوال، سأتحدّث مع عمّورة عن هذا الأمر غدا (الإثنين)”.

وخاض عمّورة 9 مقابلات أساسيا في بطولة بلجيكا والدوري الأوروبي هذا الموسم، واستبدله المدرب بليسن 4 مرّات.

وفضلا عن قرار الاستبدال، وَكَسَبَبٍ آخر للغضب، وقبل دقيقتَيتن فقط من خروجه، هزّ عمّورة الشّباك مُجدّدا (3-1)، لكن حكم السّاحة لجأ إلى تقنية الفيديو (الفار)، وقرّر بعدها رفض الهدف.

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