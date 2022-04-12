مدرب سبورتينغ لشبونة يؤكد جاهزية سليماني لقمة بنفيكا

بعد إغلاق قضيته وعودته إلى التدريبات

أنهى مدرب نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، روبن أموريم، أزمة الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مع الفريق بعد أن كان استبعده من المشاركة في لقاء تونديلا، الجمعة الماضي، لحساب الجولة الـ29 من الدوري البرتغالي الممتاز، بعد عودة نجم “الخضر” إلى التدريبات وتجاوز حادثة خلافه مع مدرب سبورتنغ.

وقرّر أموريم السماح للهدّاف التاريخي لـ”محاربي الصحراء” بالعودة للمشاركة في تدريبات النادي الجماعية، بعد أن تدرّب بداية الأسبوع على انفراد، لينهي بذلك المشكلة التي وقعت بينهما ويغلق باب التأويلات، بعد أن أثارت الحادثة الكثير من الجدل في وسائل الإعلام المحلية، وكان المدرب البرتغالي “طرد” سليماني من تدريبات الفريق قبل مواجهة تونديلا واستبعده من قائمة اللقاء، حسب مصادر إعلامية برتغالية، لاستيائه من غياب الجدّية والالتزام من قبل النجم الجزائري خلال التدريبات، بعد أن عرف بأنه لن يشارك أساسيا في مباراة تونديلا، فعبر عن غضبه بطريقة خاصة لم ترق للمدرب روبن أموريم.

إلى ذلك، رفض المدرب روبن أموريم تضخيم حادثة إسلام سليماني، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية: “لا توجد قضية اسمها سليماني”، مضيفا: “أسابيع التدريب طويلة. يتم دائما استدعاء اللاعبين الأفضل وأولئك الذين يعملون بشكل جيّد”، وتابع: “أولئك الذين لا يبذلون مجهودات كبيرة يواجهون المزيد من الصعوبات”، قبل أن يحسم الجدل بخصوص نجم “الخضر”: “هناك أسبوع جديد. سليماني سيعود للعمل مع المجموعة وسيكون خيارا متاحا ضد بنفيكا”، وأردف: “على مدار الأسبوع (الماضي)، فهمنا أنه لم يكن في المستوى المطلوب ليكون لاعبًا أساسيا”، قبل أن يترك الانطباع بأن إدارة فريقه تشاطره قرار “معاقبة” سليماني، وصرح: “أنا متأكد من أن هوغو فيانا (المدير الرياضي) والرئيس (فريديركو فارانداز) يثقون بي لقيادة المجموعة وأنا أعرف أيضًا بأنه لا يوجد لاعبون سيئون في فريقي”، وختم أموريم تصريحاته بالقول: “يمكن للجميع أن يمروا بأسابيع سيئة (في إشارة إلى سليماني). لم يكن بالمستوى المطلوب (قبل مواجهة تونديلا) لكنه سيكون حاضرا الأسبوع المقبل وهذا أهم شيء”، في إشارة إلى داربي البرتغالي القوي أمام بنفيكا.

يجدر الذكر أن سليماني عاد إلى سبورتنغ لشبونة خلال فترة التحويلات الشتوية الأخيرة بعقد يمتد لموسمين ونصف، وشارك مهاجم شباب بلوزداد السابق لحد الآن في 11 مباراة مع النادي البرتغالي سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.