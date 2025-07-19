-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب سطيف يبدأ عمله مع تسريح 12 لاعبا

الشروق الرياضي
  • 84
  • 0
مدرب سطيف يبدأ عمله مع تسريح 12 لاعبا
الأرشيف

أشرف المدرب الألماني أنطوان هاي، السبت، على أوّل حصّة تدريبية له مع فريقه الجديد وفاق سطيف.

وشهد المران حضور كل لاعبي الوفاق، حيث تعرّفوا على مدربهم الجديد، وفلسفة عمله.

وبِالموازاة مع ذلك، أقدمت إدارة نادي وفاق سطيف على تسريح 12 لاعبا، وجلب مثل هذا العدد دعما لِصفوف الفريق.

وتمثّلت أسماء آخر اللاعبين الذين غادروا وكر “النسر الأسود” في: رقيّق عماد الدين، وبن خليفة الطاهر، و مشعر باسم، وبوحميدي محمد كريم، وفرجيوي معين. وأشارت الإدارة إلى أن عملية فسخ العقود لن تتوقف عند هذا الحد.

مقالات ذات صلة
اتّهام مبابي بِتقديم رشوة لِرجال الأمن في فرنسا

اتّهام مبابي بِتقديم رشوة لِرجال الأمن في فرنسا

“سنعمل بجد من أجل تحقيق آمال وتطلعات المناصرين”

“سنعمل بجد من أجل تحقيق آمال وتطلعات المناصرين”

تربص بِتركيا لِشبيبة القبائل

تربص بِتركيا لِشبيبة القبائل

سرقة كؤوس وميداليات من منزل بلاتيني

سرقة كؤوس وميداليات من منزل بلاتيني

“المسيرون الحاليون للنصرية حطّموا الفريق .. وصعب عودته إلى القسم الأول”

“المسيرون الحاليون للنصرية حطّموا الفريق .. وصعب عودته إلى القسم الأول”

“لن أضع الحذاء في الخزانة ربما سأعود إذا احتاجني فريقي”

“لن أضع الحذاء في الخزانة ربما سأعود إذا احتاجني فريقي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد