مدرب سطيف يبدأ عمله مع تسريح 12 لاعبا

أشرف المدرب الألماني أنطوان هاي، السبت، على أوّل حصّة تدريبية له مع فريقه الجديد وفاق سطيف.

وشهد المران حضور كل لاعبي الوفاق، حيث تعرّفوا على مدربهم الجديد، وفلسفة عمله.

وبِالموازاة مع ذلك، أقدمت إدارة نادي وفاق سطيف على تسريح 12 لاعبا، وجلب مثل هذا العدد دعما لِصفوف الفريق.

وتمثّلت أسماء آخر اللاعبين الذين غادروا وكر “النسر الأسود” في: رقيّق عماد الدين، وبن خليفة الطاهر، و مشعر باسم، وبوحميدي محمد كريم، وفرجيوي معين. وأشارت الإدارة إلى أن عملية فسخ العقود لن تتوقف عند هذا الحد.