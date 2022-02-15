مدرب سليماني يُؤمن بـ “الرّيمونتادا” وإقصاء فريق محرز!

يُؤمن التقني روبين أموريم مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي بـ “الرّيمونتادا”، وأن فريقه قادر في مباراة العودة، على افتكاك تأهّل من مخالب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعني لفظ “ريمونتادا” في أدبيات الإعلام الرياضي الإسباني، بِعودة الفريق من بعيد، وفوزه أو تأهّله، عقب خسارة ثقيلة أو تلقيه هدفا في اللّحظات الأولى من عمر المباراة.

وخسر فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي سهرة الثلاثاء بِخماسية نظيفة أمام الزائر نادي مانشستر سيتي، ضمن إطار ذهاب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا. على أن تُجرى مواجهة العودة بِإنجلترا في الـ 9 من مارس المقبل.

وقال المدرب روبين أمورين في مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية مواجهة “السيتي”، إن فريقه سبورتينغ لشبونة “لم يمت”، وقادر على الذهاب إلى إنجلترا وخطف بطاقة التأهّل.

واستدلّ التقني البرتغالي بِخسارة السبورتينغ داخل القواعد (1-5) أمام أجاكس أمستردام الهولندي، ثم تمكّنه من تصحيح المسار والتأهّل لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

ولُعبت هذه المباراة في الـ 15 من سبتمبر الماضي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِرابطة الأبطال، وأعقبتها خسارة أخرى لِمُمثّل الكرة البرتغالية بـ (0-1) أمام المضيف بوروسيا دورتموند الألماني. لكن انطلاقا من الجولة الثالثة أمام بشكتاش التركي، استفاق رجال المدرب أموريم، وحصدوا ثلاث انتصارات متتالية، منحت لهم المركز الثاني في الفوج، وبطاقة المشاركة في ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

ونُشير في الأخير إلى أن المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني لعب الـ 15 دقيقة الأخيرة، من عمر مواجهة فريقه سبورتينغ لشبونة والضيف نادي مانشستر سيتي، بينما سجّل الجناح رياض محرز هدفا لِناديه الإنجليزي وصنع آخر.