مدرب سويسري: بلايلي يُشبه كانتونا

قال التقني السويسري راؤول سافوا إن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، يُذّكره بِنجم منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا إيريك كانتونا.

ودرّب التقني راؤول سافوا (48 سنة) متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي (29 سنة)، في نادي مولودية وهران عام 2012.

وقال راؤول سافوا في تصريحات أدلى بها لِصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية نشرتها، السبت: “كلّ ما لاحظته في شخصية بلايلي أنه يُشبه كانتونا. إنه يميل إلى الاستقلالية، والتمرّد، ولا يُحبّ مَن يحدّ من حرّيته”.

وعُهد عن إيريك كانتونا (55 سنة) أنه يمتاز بِشخصية مُثيرة للجدل، ويُطلق تصريحات إعلامية حادّة، لكن صريحة ولا مجاملة فيها. أمّا داخل المستطيل الأخضر، فقد حاز كانتونا قدرات فنية معتبرة، وكان يُمارس رياضة كرة القدم بِأسلوب رجولي.