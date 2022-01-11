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رياضة

مدرب سيراليون: لعبنا بِتكتيك دفاعي ولم نُغامر أمام بطل القارة السّمراء

علي بهلولي
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مدرب سيراليون: لعبنا بِتكتيك دفاعي ولم نُغامر أمام بطل القارة السّمراء
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جون كيستر

اعترف الناخب الوطني السيراليوني جون كيستر، بِأنه طبّق خطّة دفاعية أمام الجزائر بطلة إفريقيا.

جاء ذلك خلال تنشيط الناخب الوطني السيراليوني لِمؤتمر صحفي، عقب مواجهة أشباله لِنظرائهم من “الخضر”.

وقال التقني جون كيستر إن لاعبيه دافعوا جيّدا، وإن حارس المرمى محمد كامارا حفّزهم كثيرا، من خلال تصدّياته المُوفّقة.

وأضاف الناخب الوطني السيراليوني قائلا إنه يحترم كثيرا “محاربي الصحراء” أبطال إفريقيا، لِذلك لم يُغامر بِرسم تكتيك هجومي خالص. مُفضّلا الاعتماد على المرتدّات، وانتظار المنافس الجزائري يخطأ، للمبادرة بِمباغتته.

وتابع جون كيستر يقول إن منتخب سيراليون لا يملك تقاليد عريقة في منافسة كبيرة من حجم كأس أمم إفريقيا، وإنه جاء إلى الكاميرون لِيكسب المزيد من التجربة الدولية.

واختتم الناخب الوطني السيراليوني تصريحاته، قائلا إن أشباله سيُواصلون على هذا النسق الإيجابي، في مواجهتَي كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، من أجل حصد تأشيرة التأهّل للدور ثمن النهائي.

وقبل “كان” الكاميرون 2022، شاركت سيراليون مرّتَين في البطولة الإفريقية عامَي 1994 و1996، وفي كلتا النسختَين خرجت من الدور الأوّل، مع خسارتها بِثنائية نظيفة أمام الجزائر في الطبعة الأخيرة.

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