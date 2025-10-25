مدرب شباب بلوزداد يعلّق بعد التأهل إلى دور المجموعات

قال مدرب شباب بلوزداد سيد راموفيتش، متحدثا عن مباراة الإياب أمام حافيا كوناكري أن فريقه قدما مردودا في المستوى خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف راموفيتش: “واجهنا فريقا صعبا يعتمد على التكتل الدفاعي، ورغم ذلك بادرنا بالهجوم منذ البداية وخلقنا عدة فرص سانحة، وقدما مردودا جيدا خاصة في الشوط الثاني”.

وتابع مدرب الشباب: “نعمل حاليا على خلق التجانس بين اللاعبين، وما نريد تحقيقه يتطلب وقتا وصبرا، يجب علينا أن تعايش مع الضغط، لأننا نمثل فريقا كبيرا..”.

وعن الحارس فريد شعال، الذي تصدى لعدة فرص خطيرة، وأنقذ فريقه من أهداف محققة، قال راموفيتش: ” شعال كان في يومه، لقد تصدى لعدة كرات خطيرة، كما لا يفوتني أن أشكر الجمهور الذي حضر بقوة وقدم الدعم اللازم”.

وينتظر المدرب راموفيتش عمل كبير، خاصة وأن المردود الذي تقدمه التشكيلة لا يزال بعيدا عن تطلعات جماهير النادي، وعن المستوى المطلوب خاصة في الأدوار المتقدمة من المستلفات الإفريقية.

وتأهل شباب بلوزداد إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب فوزه على ضيفه حافيا كوناكري بثنائية نظيفة، حملت توقيع كل من مزيان في د54 وبوصوار في د68.

وسيتعرف الشباب يوم 3 نوفمبر المقبل، على منافسيه في دور المجموعات، خلال عملية سحب القرعة التي ستقام بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.