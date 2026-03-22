مدرب شباب بلوزداد يعلّق بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس “الكاف”

عبّر مدرب شباب بلوزداد سيد راموفيتش عن سعادته بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل شباب بلوزداد إلى نصف نهائي كأس “الكاف” عقب تعادله السلبي بملعب نيلسون مانديلا، في مباراة الإياب أمام النادي المصري البورسعيدي.

وقبلها عاد “الشباب” بنتيجة التعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب بمصر.

وقال مدرب الشباب في تصريحات له بعد مباراة إياب ربع النهائي أمام النادي المصري: “أشكر اللاعبين، المباراة لم تكن سهلة، أدينا مواجهة ممتازة، وهذا انجاز تاريخي وأنا فخور مجددا بالتواجد في هذا الفريق”.

وأضاف مدرب “الشباب”: “وتابع: “فخور بالعمل الذي قدمته في الفريق، وفخور بالمجهودات طيلة عام مع النادي.. طوينا صفحة التأهل والآن نفكر في مواجهة مولودية الجزائر”.

وتابع: “شباب بلوزداد فريق كبير ومن الافضل في إفريقيا نحاول الذهاب إلى أبعد نقطة ولما لا الوصول إلى النهائي، ونحن نحاول المنافسة على كل الجبهات في البطولة والكأس وكأس الكونفدرالية”.

وختم راموفيتش: “ليس من السهل أن تلعب كل ثلاثة أيام لكن سأقدم كل ما لدي لإسعاد شباب بلوزداد.“.

وعلّق راموقيتش على المشاكل التي حدثت له مع الجماهير: “وسائل الإعلام لم تكن منصفة معي، لم يحدث إطلاقًا أن قمت بالبصق على أنصار شباب بلوزداد، فذلك لا تسمح به لا تربيتي ولا قيمي الدينية. أنا حريص حتى داخل عائلتي على تربية أبنائي على أفضل المبادئ”.