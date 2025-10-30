مدرب شباب بلوزداد يعلّق بعد الفوز في الشلف

ثمن مدرب شباب بلوزداد سيد راموفيتش، الفوز الذي حققه فريقه في الشلف، على حساب الجمعية المحلية.

وفاز شباب بلوزداد على مضيّفه جمعية الشلف، بهدف دون رد في إطار الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وقال راموفيتش، بعد اللقاء: ” إنه فوز مهم، أريد أن نلعب دائما بنفس الهوية، والإرادة، وبنفس أسلوب كرة القدم”.

وأضاف: “في كرة مرة ندخل أرضية الميدان يجب أن نظهر نفس القوى ونفس التركيز، كانت لدينا روح رائعة خلال المباراة، وأعتقد أنه بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل.. لكننا صنعنا فرصا جيدة، تعرضنا لبعض الضغط أيضا، وأدرنا المباراة بشكل جيد، لقد حققنا فوزا رائعا”.

وتابع: “هذا الفوز من أجل أنصارنا، ومن الجميل حثا أن نقاتل ونشرف شعار هذا النادي”.