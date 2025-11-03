-- -- -- / -- -- --
مدرب شباب بلوزداد يعلّق بعد الفوز في مستغانم

عمر سلامي
مدرب شباب بلوزداد راموفيتش

حقق فريق شباب بلوزداد فوزا ثمينا في مستغانم أمام الترجي المحلي، أكد به استفاقته، قبل الداربي المرتقب أمام اتحاد العاصمة.

وعقب الفوز بثنائية نظيفة على “الترجي”، قال مدرب شباب بلوزداد سيد راموفيتش: “نحن فخورون بهذا الانتصار، كان الملعب في حالة سيئة للغاية، لكن اللاعبون أظهروا روحا قتالية مذهلة وعزيمة، وشخصية قوية وهذا ما يميّز الفريق”.

وأضاف مدرب “الشباب”: “خوض ثلاث مباريات متتالية خارج الديار، يتطلب روحا جماعية حقيقية، وهذا بالضبط ما أظهرته هذه المجموعة”.

وتابع راموفيتش: ” اللاعبون يستجيبون بشكل جيد، والطاقم الطبي يقوم بجهد كبير، علينا أن نحافظ على التواضع ونتعامل مع كل مباراة بتركيز كبير”.

وعقب الفوز على ترجي مستغانم رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد “الترجي” عند النقطة الثامنة، في المركز 14 .

