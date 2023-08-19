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رياضة

مدرب شباب قسنطينة يعلّق على الهزيمة أمام النجم الساحلي

عمر سلامي
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مدرب شباب قسنطينة يعلّق على الهزيمة أمام النجم الساحلي
ح.م
لقطة من مباراة شباب قسنطينة والنجم الساحلي

قال مدرب شباب قسنطينة اليامين بوغرارة، أن فريقه افتقد إلى الريتم اللازم في مواجهة النجم الساحلي، بسبب نقص المباريات الودية خلال فترة التحضيرات.

وأكد بوغرارة أن النجم الساحلي الذي أنهى المباراة لصالح بثنائية نظيفة، كان أكثر جاهزية، بالإضافة إلى انتشاره الجيد فوق أرضية الميدان، ما صعب من مهمة عناصره في إخراج الكرة.

وأضاف مدرب شباب قسنطينة: “لم ندخل جيدا في المقابلة، لاحظنا أننا افتقدنا للريتم اللازم، ورغم ذلك وقفنا الند للند وكنا قادرين على التسجيل، لقد اصطدمنا بفريق استعد جيدا للمباراة”.

وانهزم فريق شباب قسنطينة بثنائية نظيفة على أرضية ميدانه، أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.

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