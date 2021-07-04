مدرب شبان الجزائر: المنتخب السعودي قوي وهدفنا رفع الكأس

قال مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، محمد لاسات في تصريح له الأحد، إن المباراة النهائية مع المنتخب السعودي ستشهد منافسة قوية فوق أرضية الملعب.

وشدد “لاسات” على قوة منتخب السعودية، بعد تخطيه لنظيره المصري في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب الجارية في مصر، وقال لاسات: “الجميع استفاد من المشاركة في هذه البطولة، واكتسب الكثير من الخبرات، وهدفنا الفوز وحمل الكأس”.

من جهته قال اللاعب عمر محمد رفيق، مسجل هدفي الفوز أمام منتخب تونس في نصف النهائي، أن مباراة النهائي ستكون قوية للغاية، وأضاف بأن التشكيلة الجزائرية ستبذل قصارى جهدها للتتويج بالكأس”.

ومن الطرف الآخر، أشاد المدرب المساعد لمنتخب السعودية “ماجد الطفيل” ، بالمنتخب الجزائري، حيث قال “منتخب الجزائر يمتلك عناصر قوية من الجانبين الفني والبدني”.

وأضاف الطفيل: “منتخبنا أيضا بطل وقوي ويستحق الوصول إلى المباراة النهائية. قدمنا مباريات قوية على في البطولة، وحققنا نتائج جيدة وإيجابية، ونتمنى اعتلاء منصة التتويج في النهاية “. للإشارة فإن لقاء النهائي بين شبان الجزائر و”الأخضر” السعودي، سيلعب بعد غد الثلاثاء، بداية من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، في ملعب الدفاع الجوي، وهو اللقاء الذي سيدخله أشبال المدرب لاسات بالقميص الأبيض، فيما يدخل المنتخب السعودي بالقميص الأخضر.