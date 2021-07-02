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رياضة

مدرب شبان الخضر: رئيس الفاف لم يضغط علينا وهدفنا بلوغ النهائي

سليم .ع
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مدرب شبان الخضر: رئيس الفاف لم يضغط علينا وهدفنا بلوغ النهائي

قال مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، محمد لاسات، إن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، لم يضغط على المنتخب قبل التنقل إلى القاهرة لخوض غمار كأس العرب.

وأكد لاسات أن رئيس “الفاف” اعتبر المنافسة العربية فرصة للاحتكاك والخروج بتجربة مفيدة، لعناصر لم تتمكن من التحضير بصفة جيدة لبطولة كأس العرب.

وتحدث المدرب “لاسات” في تصريح للإذاعة الجزائرية، الجمعة، من القاهرة، عن أهداف شبان “الخضر”، بعد إقصائهم لأحد المرشحين وهو المنتخب المغربي، وبلوغهم نصف النهائي، حيث أكد قائلا: ” هدفنا الآن هو الفوز على المنتخب التونسي، وبلوغ الدور النهائي، ورغم أن رئيس “الفاف” لم يمارس علينا أي ضغط، فيما يخص هذه الدورة، إلا أننا كطاقم فني ولاعبين، رأينا بأن للمنتخب الوطني الأول ذكريات في القاهرة، ولا بد من الاستثمار في تألقه، ببذل أقصى ما لدينا من أجل تشريف الكرة الجزائرية، مثلما شرفها المنتخب الأول”.

وعن مباراة نصف النهائي المرتقبة غدا السبت أمام المنتخب التونسي، قال لاسات: ” المنتخب التونسي أصعب من نظيره المغربي، لأن المنتخب التونسي، لديه تركيز كبير، وصبر في اللعب، كما لا يترك لمنافسيه المساحات اللازمة للعب، ومع هذا فإننا عاينا هذا المنافس من خلال حصص “الفيديو” وسنعمل على وضع الخطة اللازمة، من أجل الفوز وبلوغ النهائي”.

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