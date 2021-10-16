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رياضة

مدرب شبان “الخضر”: هدفنا التأهل إلى البطولة الإفريقية

سليم.ع
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مدرب شبان “الخضر”: هدفنا التأهل إلى البطولة الإفريقية
ح.م
مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة محمد لاسات

أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، محمد لاسات، أن الهدف الأول لشبان “الخضر” هو التأهل إلى البطولة الإفريقية التي ستجري صائفة العام المقبل…

وقال لاسات في تصريح له للموقع الرسمي للإتحاد الجزائري، على هامش اختتام تربص المنتخب الذي جرى بالرويبة: ” وقفنا على عدة أمور إيجابية في هذا التربص، كما قمنا بتقييم اللاعبين الجدد الملتحقين بالمنتخب”.

وكشف مدرب منتخب أقل من 20 سنة، عن البرنامج التحضيري المسطر مستقبلا، حيث قال: ” في تاريخ الفيفا المقبل شهر نوفمبر، سنشارك في بطولة شمال إفريقيا التي ستجري في تونس، بمشاركة تونس والمغرب وليبيا وموريتانيا”.

واعتبر لاسات دورة شمال إفريقيا فرصة من أجل التحضير والوقوف على مستوى اللاعبين، قبل الالتقاء مرة أخرى في شهر مارس والدخول في تربص جديد.

وإختتم مدرب منتخب أقل من 20 سنة، قائلا: ” سنجري التربصات في تواريخ الفيفا، والاتحادية وعدتنا ببرمجة لقاءات ودية، وأعتقد أن لعب حوالي 9 مباريات ودية سيكون كافيا للتحضير بصفة جيدة”.

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