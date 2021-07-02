مدرب شبان تونس: إذا فازت الجزائر سنقول مبروك وإذا فازت تونس سنقول مبروك مرتين

قال مدرب المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة، يوسف الزواوي، متحدثا عن نصف النهائي المرتقب، الأحد، أمام المنتخب الجزائري، إن المقابلة كتاب مفتوح بين المنتخبين، متمنيا حسم منتخبه لبطاقة العبور إلى نهائي كأس العرب.

وأضاف مدرب منتخب تونس، في تصريح له للصفحة الرسمية للبطولة العربية : “إذا فازت الجزائر سنقول مبروك، وإذا فازت تونس سنقول مبروك مرتين”.

و اعتبر “الزواوي” البطولة الحالية فرصة للاعبين الشبان لزيادة الاحتكاك، وتحسين المردود الفني والبدني، مقدماً الشكر للاتحاد العربي لكرة القدم “على هذه البطولة والاختيارات للمنتخبات المشاركة بها.

وضمن منتخب تونس تواجده في المربع الذهبي، عقب فوزه على منتخب جزر القمر، بهدف دون رد، في مباراة ضيّع خلالها المنتخب التونسي، عشرات الفرص، أمام منافس يمتلك فرديات لامعة، لكنه يفتقد إلى الانسجام والتنظيم الجيد فوق أرضية الميدان.