مدرب شبان تونس: “ضيّعنا طريقتنا أمام الجزائر فدفعنا الثمن”

قال مدرب منتخب شبان تونس، يوسف الزواوي في تصريح له عقب الإقصاء على يد الجزائر في نصف نهائي كاس العرب، إن تشكيلته ضيّعت طريقة لعبها وارتكبت أخطاء دفع المنتخب ثمنها غاليا، بتلقي هدفين والخروج من المنافسة.

وأضاف الزواوي في تصريح للصفحة الرسمية للجامعة التونسية: ” افتقد لاعبونا الانضباط في اللعب والتركيز وهو ما جعلهم يرتكبون الأخطاء ودفعوا الضريبة على الفور.. قمنا ببعض التغييرات التي أدخلت نفسا جديدا على الفريق لكن ذلك لم يكن كافيا لقلب المعطيات”.

وعبّر مدرب شبان تونس، عن حزنه وأسفه لتلقي هدفين والإقصاء في نصف النهائي: “في أربع مقابلات تلقينا هدفا واحدا واليوم في مباراة واحدة تلقينا هدفين، وهذا ما يفسر أن الأخطاء التي قمنا بها “.