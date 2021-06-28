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الجزائر

مدرب شبيبة القبائل: سنواجه فريقا قويا في النهائي

سليم.ع
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مدرب شبيبة القبائل: سنواجه فريقا قويا في النهائي

قال مدرب شبيبة القبائل، دنيس لافان، بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس الكونفيدرالية، إن الشبيبة ستواجه فريقا من المستوى العالي، مؤكدا أنه ليس هناك فرق بين الرجاء البيضاوي وبيراميدز المصري، بما أن مباراتي الذهاب والإياب بينهما انتهتا على نتيجة التعادل.

وأضاف “لافان” في الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء الإياب أمام كوتون سبور: ” الآن نحن في النهائي، وسنواجه الرجاء البيضاوي وهو فريق كبير، وسنعمل على التحضير جيدا للمباراة النهائية من كل النواحي من أجل التتويج بالكأس الإفريقية، وأعتقد أنه بهذه الديناميكية سنكون قادرين على إنهاء المهمة بنجاح”.

وعاد لافان في حديث إلى مجريات، مباراة الإياب التي حسمها أشباله بثلاثية نظيفة، وقال: ” كما توقعنا المنافس لم يكن لديهما يخسر في المواجهة، لذلك اندفع نحو الهجوم وترك لنا المساحات، ما سهل من مهمتنا كثيرا، وحققنا انتصارا، أكدنا من خلاله المشوار الجيد لنا في هذه المنافسة”.

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