مدرب شتوتغارت يدافع عن بدر الدين بوعناني و”بيلد” تثني على إمكانياته

بعد أول مشاركة له مع الفريق

دافع المدير الفني لنادي شتوتغارت الألماني، سيباستيان هوينس، عن لاعبه الجزائري بدر الدين بوعناني بعد أول ظهور رسمي له مع الفريق في الدوري الألماني “البوندسليغا”، والذي كلف نجم “الخضر” بعض الانتقادات والمقاربات المرتبطة بصفقته التي وصلت حدود الـ15 مليون يورو.

وأعدت صحيفة “بيلد” الألمانية، تقريراً مفصلا عن أداء بدر الدين بوعناني وزميله المغربي بلال الخنوس في أول مباراة رسمية لهما مع شتوتغارت في البوندسليغا أمام فرايبورغ لحساب الجولة الثالثة، يوم الجمعة، تضمن بعض الانتقاد للاعبين مقارنةً بالأموال التي دفعتها إدارة شتوتغارت لجلبهما.

ويُصنّف بدر الدين بوعناني كثالث أغلى صفقة في تاريخ نادي شتوتغارت الألماني حسب أرقام منصة “ترانسفير ماركت”، وهو ما يوضح التركيز الكبير على نجم نادي ليل الفرنسي السابق وأدائه على أرض الملعب.

وجاء تقرير الصحيفة إيجابيا بخصوص أداء اللاعبين، حيث قالت: “انضمّ بلال الخنوس (21 عاماً) وبدر الدين بوعناني إلى التشكيلة الأساسية في الدقيقة الأخيرة قبل مباراة فرايبورغ (خسارة 1-3)، وأظهرا ما يمكنهما تقديمه لفريقهما”، في إشارة إلى اقتناع الصحيفة الألمانية بأداء اللاعبين، وخاصة نجم “الخضر” الذي قدّم ما عليه في أول دقائق يلعبها بألوان النادي الألماني.

وتابعت “بيلد” تحليلها بالتوضيح: “بينما قدّم بوعناني سرعةً وتهديدًا على الأجنحة، تألق الخنوس في مركز صانع لعب”، وأضافت: “إنه لاعب قوي برؤية ثاقبة وقدم رائعة: أظهر صانع ألعاب ليستر سيتي (المعار مع إلزامية الشراء مقابل حوالي 20 مليون يورو) موهبته مراراً وتكراراً”.

ولم يتأخر مدرب شتوتغارت سيباستيان هوينس في الدفاع عن نجمه الجزائري، وقال في تصريحات لذات الصحيفة: ” قدّم بدر الدين بوعناني مباراة جيدة، حتى وإن لم يكن مؤثرًا بالقدر الكافي”.

كما تلقى الدولي الجزائري أيضاً الثناء من طرف زميله البوسني إرمدين ديميروفيتش، حيث قال: “بالنظر إلى أنه لم يمضِ على انضمامه إلى النادي سوى بضعة أيام، فقد قدّم مباراة جيدة، أعتقد أننا سنستمتع كثيرًا به، يمكنك أن ترى أنه يتمتع بجودة كروية عالية”.

يذكر، أن بوعناني الذي لا يتجاوز من العمر 20 عاماً، قدّم موسما مميزا مع نيس الموسم الماضي، حيث شارك في 37 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي.

وجاء اهتمام شتوتغارت باللاعب الجزائري ضمن سياسة النادي الألماني، القائمة على استقطاب اللاعبين الشبان وتطوير قدراتهم، وهي سياسة أسهمت في السنوات الأخيرة بظهور أسماء بارزة في الدوري الألماني، ما يعزز فرص نجاح الصفقة.