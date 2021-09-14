مدرب شفيلد يونايتد: خبرة قديورة مُهمّة لِشباب الفريق

أشاد التقني الصربي سلافيشا يوكانوفيتش مدرب فريق شفيلد يونايتد الإنجليزي، بِالقدرات الفنية الهائلة للاعبه الدولي الجزائري عدلان قديورة.

وكان متوسط الميدان قديورة (35 سنة) قد انضمّ في الأيّام القليلة الماضية إلى فريق شفيلد يونايتد الإنجليزي، لِمدّة موسم واحد، قادما من نادي الغرافة القطري.

وقال المدرب سلافيشا يوكانوفيتش في أحدث تصريحات له نشرتها إدارة ناديه شفيلد يونايتد: ” عدلان لاعب أعرفه جيّدا. لقد أكمل ثلاثة أسابيع من التدريب معنا، وأعتقد أنه يمكن أن يجلب شيئا إيجابيا للفريق. لقد عملت معه من قبل. سيكون لاعبا مُهمّا في غرفة حفظ الملابس”.

وسبق للتقني سلافيشا يوكانوفيتش (53 سنة) تدريب عدلان قديورة في فريقَي واتفورد الإنجليزي موسم 2014 و2015، ونادي الغرافة القطري ما بين 2019 و2021.

من جهته، قال قديورة: “أنا سعيد جدا بِالتوقيع، ولا يمكنني الانتظار للّعب مع الفريق. إنه أمر مميّز أن أعود إلى المملكة المتّحدة (بريطانيا)، لذلك أنا سعيد حقا. أودّ أن شكر المدرب والنادي على السّماح لي بِالحضور للتدريب، وإتاحة الفرصة لي لإظهار ما يُمكنني القيام به. أنا سعيد جدا بِأن ينتهي بي الأمر بِعقد يمتدّ من الآن حتى نهاية الموسم، لِذلك أنا مُستعدّ للتحدّي وجاهز لِضربة الانطلاقة”.

ويتموقع فريق شفيلد يونايتد في المركز الـ 18، ضمن لائحة ترتيب بطولة إنجلترا للقسم الثاني، بعد مرور 6 جولات. في مضمار يضمّ 24 ناديا، يصعد بعدها الرّائد والوصيف إلى القسم الأوّل، ويخوض أصحاب المراكز ما بين الـ 3 والـ 6 بطولة مُصغّرة لِنيل التأشيرة الثالثة التي تسمح بِاللّعب في “البريمرليغ”.