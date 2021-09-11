مدرب شيفيلد يونايتد يؤكد عن قرب التعاقد مع قديورة

بلماضي ينتظر ترسيم ذلك للاستنجاد به لمواجهتي النيجر

يقترب الدولي الجزائري،عدلان قديورة، من التوقيع على عقده مع شيفيلد يونايتد الإنجليزي، بإصرار من مدربه السابق في الغرافة.

وأوضح الصربي سلافيا يوكانوفيتش، المسؤول التقني الأول على العارضة الفنية لشيفيلد يونايتد، أن مسألة ترسيم انضمام عدلان قديورة لفريقه هي قضية وقت، حيث ستنهي الإدارة جميع الإجراءات معه خلال الساعات القادمة، بالتوقيع على وثيقة العقد حتى يبدأ المنافسة في البطولة الانجليزية، لاسيما أن اللاعب حرّ من أي ارتباط.

وأكد المدرب الصربي في تصريحات إعلامية، أنه في حاجة للاعب يتمتع بالخبرة مثل عدلان قديورة. وقال: “عن قريب سيكون قديورة معنا، هو لاعب مهم جدا ويتصرف بإيجابية داخل غرف تغيير الملابس، هو بطل إفريقيا ويعرف جيدا البطولة الإنجليزية، وينتظر بفارغ الصبر بدء المنافسة معنا حتى يتسنى له مداعبة الكرة مجددا”.

للإشارة، فإن نادي الغرافة القطري أنهى عقد عدلان قديورة في شهر جويلية الماضي، ودخل “الدبابة” في بطالة لكنه تحصل على فرصة من مدربه السابق في قطر الصربي يوكانوفيتش، هذا الأخير سمح له بالتدريب مع شيفيلد يونايتد وإجراء مرحلة التحضيرات، لغاية أن يقنع إدارة الفريق الإنجليزي بالتعاقد معه.

علما، أن قديورة غاب عن آخر مواجهتين للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم أمام جيبوتي وبوركينافاسو بسبب وضعيته الحالية، لكنه يبقى دائما ضمن حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي الذي صرح مؤخرا بأن صاحب 35عاما يعد من أبرز المحاربين، وقضية إبعاده من التشكيلة الوطنية هي مؤقتة إلى حين عودته للمنافسة.

وافتقد الخضر لخدمات الدبابة خاصة خلال المواجهة الأخيرة أمام بوركينافاسو، التي عانى فيها رفاق رامز زروقي مع بداية المرحلة الثانية، إثر إصابة لاعبي الوسط سفيان فغولي وإسماعيل بن ناصر.

ويأمل بلماضي على توقيع قديورة لشيفيلد يونايتد حتى يقوم باستدعائه للعودة إلى الخضر في اللقاءين القادمين من تصفيات المونديال أمام منتخب النيجر شهر أكتوبر الداخل.

جدير بالذكر، أن قديورة يعرف جيدا أجواء البطولة الإنجليزية التي لعب فيها بعدة أندية من القسمين الأول والثاني، على غرار يلفرهمتون وواتفورد، ونورتنغهام بالاس وغيرها من الأندية.