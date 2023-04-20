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رياضة

مدرب صن داونز يعلّق على مواجهة شباب بلوزداد

عمر سلامي
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مدرب صن داونز يعلّق على مواجهة شباب بلوزداد
ح.م
المدرب رولاني ماكويني

قال مدرب نادي ماميلودي صن داونز، رولاني ماكويني، أن المنافس شباب بلوزداد فريق محترم وجيد رغم احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

وأكد المدرب رولاني ماكويني، في تصريحات له نقلتها الصفحة الرسمية للنادي: ” بلوزداد فريق جيد رغم أنه احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط. لقد قدموا مباريات جيدة في دوري أبطال إفريقيا”.

وأضاف: ” بلوزداد يحتل المركز الأول في الدوري الجزائري، إنهم فريق مثير للاهتمام للغاية، يلعب بطريقة 4-3-3 و4-2-2 ، كما يضم لاعبين جيدين”.

وتابع مدرب ماميلودي صن داونز: ” نعلم أن لقاء الذهاب إلى الجزائر سيكون أمرًا صعبًا بالنسبة لنا”.

ويستقبل شباب بلوزداد، السبت المقبل، ماميلودي صن داونز في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي.

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