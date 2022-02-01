مدرب صهيوني يغرق في قضايا أخلاقية

يُواجه التقني الصّهيوني أفرام غرانت المدرب الأسبق لِنادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب غانا، تهم التورّط في فضائح أخلاقية.

وحضرت عدّة فتيات ونساء من الكيان الصهيوني إلى برنامج تلفزيوني محلّي، للإدلاء بِشهادتهن حول تورّط التقني أفرام غرانت في فضائح أخلاقية. حيث كان يعدهنّ بِالحصول على مناصب عمل، مقابل تلبية نزواته “البهيمية”.

ونشرت صحيفة “تايمز” الصّهيونية في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن، تفاصيل البرنامج التلفزيوني. ونقلت على لسان إحدى ضيفات الحصّة تبلغ من العمر 22 سنة، قولها إن أفرام غرانت كان يملك شقّة، ويستدرج إليها الفتيات الباحثات عن العمل. وأضافت تسرد تفاصيل الكمين، بِسيناريو يقترب من وصف مُصارَعة فتاة لِحيوان هائج داخل قفص ضيّق!

أمّا ضيفة أخرى، فقالت إن أفرام غرانت نصب لها الفخّ ذاته، بعد أن أخبرها بِأنه ينسج علاقات وطيدة مع المؤسسات الإعلامية، ويُمكنه أن يتوسّط لها لِإيجاد منصب عمل خاص بِهذه الوظيفة.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن البرنامج التلفزيوني حضرته عدّة فتيات ونساء. ما يفيد أن أفرام غرانت أدمن هذا النّوع من الممارسات غير الأخلاقية.

وسبق للتقني أفرام غرانت تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي ما بين 2007 و2008، كما أشرف على فريق بورتسموث من “البريمرليغ” في موسم 2009-2010، ولعب تحت إمرته لِفترة وجيزة المدافع الدولي الجزائري نذير بلحاج. وفي نهائيات كأس أمم إفريقيا 2015 بِغينيا الاستوائية، قاد منتخب غانا، وواجه أشباله نظراءهم من الفريق الوطني الجزائري.

ولا يرتبط التقني الصّهيوني أفرام غرانت (66 سنة) مع أيّ نادٍ أو منتخب، منذ عام 2018.