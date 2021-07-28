مدرب غالاتاسراي التركي يتحسر على ضياع صفقة غزال

قال إنه رغب في التعاقد معه

عبر مدرب نادي غالاتاسراي التركي، فاتح تيريم، عن حسرته من تضييع صفقة الدولي الجزائري رشيد غزال، الذي فضل مواصلة مشواره مع الغريم بيشيكتاس، في حال توصل الأخير على اتفاق رسمي مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ولعب غزال الموسم الماضي في بيشيكتاس على شكل إعارة قادما من النادي الإنجليزي الذي يملك عقده، ولا يمانع في الآن ذاته بيعه في فترة التحويلات الصيفية الحالية. وكان نادي غالاتاسراي قد دخل سباق ضم غزال، الذي كان قريبا من مزاملة مواطنه سفيان فغولي في هذا الفريق، قبل تدخل رئيس نادي بيشكتاس الذي قرر رفع راتب اللاعب وإقناعه بالبقاء في الفريق الذي قاده الموسم الماضي للتتويج بثنائية البطولة والكأس. وقال تيريم في تصريحات للاعلام التركي: “لم أرفض غزال، بل على العكس، أردت ذلك كثيرا”. يذكر أن النجم الجزائري، قد استطاع خوض 31 مواجهة مع بشكتاش في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بالموسم الماضي، واستطاع تسجيل 8 أهداف، بالإضافة إلى إعطاء رفاقه 17 تمريرة حاسمة، جعلتهم يحققون لقب المسابقة المحلية.