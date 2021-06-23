مدرب غالاتسراي التركي يصر على رحيل فيغولي

اللاعب الجزائري يدرس العروض التي وصلته

حسم المدير الفني لنادي غالاتسراي التركي، فاتيح تيريم، مستقبل الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، في الفريق تحسبا للموسم المقبل ووضعه على رأس لائحة اللاعبين المعروضين للبيع في سوق التحويلات الصيفية الحالية، في خطة للتخلص منه ومن راتبه السنوي الكبير الذي أثقل كاهل إدارة النادي التركي.

وقالت صحيفة “ميليات” التركية إن المدرب التركي العائد إلى مركز تحضيرات غالاتسراي، أول أمس، للإعداد إلى الموسم الجديد واستقبال اللاعبين تحسبا لانطلاق الإعدادات الموسمية، اجتمع بطاقمه الفني وأعد قائمة تضم 15 لاعبا معنيا بالتسريح قدمها للإدارة، وأرفقها بقائمة اللاعبين المطلوبين الجدد، كما كشف نفس المصدر بأن فيغولي يتصدر لائحة اللاعبين غير المرغوب فيه لعدة اعتبارات، أولها تراجع مستوياته الفنية الموسم الفارط وراتبه السنوي الكبير، فضلا عن وقوفه ضد إدارة النادي في وقت سابق عندما اشتكاها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن قررت خصم 30 بالمائة من راتبه وراتب زملائه بسبب تداعيات جائحة “كوفيد 19″، قبل أن تنصف الفيفا النادي التركي.

من جهة أخرى، تنتظر إدارة نادي غالاتسراي العروض التي ستصلها لبيع عقد النجم الجزائري، فلحد الساعة وصلها عرضان الأول من نادي أولمبياكوس اليوناني والثاني من بلد الوليد الإسباني، لكنها لم يصلا لطموحات النادي التركي، ولم يتجاوز عرض الناديين مبلغ 1.5 مليون يورو، وهو رقم لم يصل لمستوى طموحات الأتراك.

يجدر الذكر، أن لاعب وست هام الإنجليزي السابق انضم إلى نادي العاصمة اسطنبول صيف عام 2017 بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان 2022، ونجح خلال تجربته مع النادي في الفوز بالدوري التركي في مناسبتين وكأس تركيا مرة واحدة وكأس السوبر التركي مرة واحدة أيضا، حيث شارك في 132 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفا وصنع 27 هدفا آخر.