مدرب غامبيا: أتفهم غضب بلماضي.. ومن حقي الحديث عن فريقي     

أكد توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب غامبيا، أن فريقه يعيش وضعية استثنائية في الفترة الحالية، في ظل تفشي وباء كورونا وسط اللاعبين، الأمر الذي أجبره على إلغاء وديته التي كانت محدّدة السبت أمام المنتخب الجزائري.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخبان مباراة ودية تحضيرية، على الأراضي القطرية، استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا، المقررة في الكاميرون بدءا من 9 من الشهر الجاري. وقال سانتيفيت في تصريحات صحفية: “لقد قرّرنا إلغاء الوديتين المبرمجتين، أمام الجزائر، وسوريا، بالنظر إلى الظروف الصعبة التي نمر بها، فنحن لا نمتلك حارس مرمى حتى”. وأضاف “لا يمكننا أن نلعب مباراة ودية، دون حارس مرمى، لقد بحثنا عن حارس مرمى جامبي في قطر، أو الإمارات، لكننا لم نجد، ولا يمكننا حجز طائرة خاصة لنجلب حارسا من غامبيا، فنحن لا نمتلك إمكانيات الجزائر”. وتابع “أتفهم جيدا مدى غضب الاتحاد الجزائري والمدرب بلماضي تجاهنا، لكن الأمر يتجاوزنا حقا، ولا يسعدنا أبدا”.

وختم “حتى أكون واضحا، أنا لم أقل أبدا في وسائل الإعلام أن المباراة ألغيت، لكنني كنت واضحا، وقلت إن أمل إقامتها ضعيف، وأعتقد أنني أمتلك الحق للحديث عن فريقي”.