مدرب غامبيا السابق يحلم بتدريب “الخضر”

قال إن لديه طموحات يريد تحقيقها مع منتخب كبير

قال المدرب البلجيكي، توم سينتفيت، الذي قاد مؤخرا منتخب غامبيا في “كان” 2023 بكوت ديفوار، أنه يحلم بتدريب المنتخب الوطني الجزائري، معتبرا أنه يملك طموحات ويسعى لتحقيقها مع منتخب كبير، حسب ما نقله موقع “كام فوت” الكاميروني.

واستنادا لذات المصدر، فإن التقني البلجيكي رفض عرضا رسميا من طرف الاتحاد التونسي للإشراف على منتخب “نسور قرطاج”، وهذا من أجل منتخب “المحاربين”.

ونقل الموقع الكاميروني تصريحات مدرب منتخب غامبيا السابق الذي قال: “بعد نهاية رحلتي في كأس أمم إفريقيا مع منتخب غامبيا، تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الماضية، أبرزها من تونس والكاميرون”.

وتابع قائلاً: “بعدما أعلنت استقالتي من تدريب منتخب غامبيا، اتصل بي صامويل إيتو وقدّم لي عرضاً لتدريب منتخب الكاميرون، لكنني أريد العمل مع منتخب الجزائر، الذي أريد تحقيق الألقاب معه”.

وأوضح صاحب الـ50 عام: “عملت مع منتخب غامبيا، وحققت معه الكثير من الأشياء الجيّدة، وبعد نهاية مشورانا في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، قررت الرحيل لأنني لديّ طموحات أكبر أريد تجسيدها مع منتخب كبير”.

إلى ذلك، أكد توم سينتفيت: “أملك عروضا من منتخبات آسيوية، كما تواصل معي الاتحاد التونسي للإشراف على الجهاز الفني لمنتخب تونس، بالإضافة إلى 3 عروض إفريقية أخرى مثل كوت ديفوار وغانا والكاميرون”.