مدرب غامبيا يتحدّث عن بلماضي و”مُحاربي الصّحراء”

تحدّث النّاخب الوطني الغامبي توم سانتفيت عن جمال بلماضي وأيضا “مُحاربي الصّحراء”، عشية البطولة الإفريقية بِكوت ديفوار.

ويقود التقني البلجيكي سانتفيت منتخب غامبيا منذ 2018، وقد واجها بلماضي و”الخضر” مرّتَين في تصفيات كأس إفريقيا 2019، وانتهت المقابلتان بِنتيجة واحدة التعادل (1-1).

وقال توم سانتفيت إن الأسماء الجديدة من اللاعبين التي دعّمت صفوف المنتخب الوطني الجزائري، سيُثمر وجودها لاحقا. مُعترفا بِكفاءة بلماضي في عصر مواهب هذه العناصر المُغتربة والشابّة.

وأضاف الناخب الوطني الغامبي أن “الخضر” نسخة بلماضي فريق ذكي تكتيكيا، وأيّ غلطة في ترك مساحة شاغرة للاعبيه، فسيدفع المُنافس ثمنها غاليا.

وفي أحدث ظهور له عبر “اليوتيوب”، قال التقني الذي سبق له تدريب منتخبات ناميبيا وزيمبابوي وإثيوبيا ومالاوي وعدّة أندية من القارّة السّمراء، إن بعض ملاعب إفريقيا مُهترئة البساط الطبيعي، ومناخها قاسٍ، ويُشاطر أبناء شمال إفريقيا بينهم بلماضي، لمّا يُشيرون إلى هذه العوائق.

وعن حظوظ الجزائر في “كان” كوت ديفوار 2024، قال توم سانتفيت إنه لا يوجد منتخب قوي دون سواه في إفريقيا حاليا، لكنّه يُدرج “الخضر” ضمن قائمة المُرشّحين لِإحراز اللّقب القارّي.

ويلعب رجال جمال بلماضي في فوج يضمّ فرق أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، بينما تُنافس غامبيا في المحفل العاجي منتخبات السنيغال والكاميرون وغينيا كوناكري.