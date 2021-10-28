مدرب غامبيا يلوي ذراع الفرنسي فينغر وعنق “الفيفا”

استغرب الناخب الوطني الغامبي توم سانتفيت من استعانة “الفيفا” بِالتقني الفرنسي المُخضرم أرسين فينغر، من أجل الترويج لِمقترح تنظيم كأس العالم مرّة كلّ سنتَين بدلا من أربعة أعوام.

وكلّفت “الفيفا” التقني أرسين فينغر مُؤخّرا، بِالتواصل مع مدربي المنتخبات الوطنية عبر العالم، ترويجا لِمقترح مونديال كلّ سنتَين.

وقال توم سانتفيت: “أعتقد أن مدربي المنتخبات الوطنية أولى من نظرائهم على مستوى الأندية، عندما يتعلّق الأمر بِمنافسة كبيرة وهامّة مثل كأس العالم”.

ودرّب توم سانتفيت 11 منتخبا ينتمون إلى قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة “الكونككاف” (أمريكا الشمالية الوسطى والكراييب). وواجه تلاميذه في منتخب غامبيا منافسيهم من الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وأضاف التقني البلجيكي (48 سنة) في تصريحات أدلى بها لِهيئة لإذاعة البريطانية، الخميس: “أرسين فينغر لم يُشرف على أيّ منتخب في مشواره التدريبي، ويفتقر لِتجربة المنافسات الكبرى مع الفرق الوطنية. ثم أن تكليفه من قبل الفيفا لا هدف له سوى ترجيح الكفّة لِمصلحة مُؤيّدي مقترح كأس العالم كلّ سنتَين. خذ مثلا: عندما يرفض مدربو المنتخبات الصغيرة ما يُردّده على مسامعهم فينغر بِشأن مُغريات مونديال كلّ سنتَين، ينهرهم آخرون، قائلين لهم: أتعرفون أحسن من مدرب أشرف على النادي الكبير أرسنال وعمل في البريمرليغ؟!”، في إشارة إلى تتفيه آراء “أراذلة القوم” حتى ولو كانوا على صواب، وغيرهم المُخطئ.

واكتفى التقني الفرنسي أرسين فينغر (72 سنة) بِتدريب الأندية، رافضا الإشراف على المنتخبات، رغم استلامه عدّة عروض أبرزها من بلده فرنسا، وإنجلترا حيث عمل هناك لِفترة طويلة.

واختتم توم سانتفيت تصريحاته يقول إنه من الضروري تعميق المشاورات، خاصة بين “الفيفا” ومدربي المنتخبات الوطنية. وأيضا تقديم اقتراحات جديدة بِشأن تصفيات كأس العالم. على اعتبار أن الصيغة الحالية تخدم المنتخبات الكبيرة وتدفن نظيرتها الصغيرة، مثلما هو الشأن مع فريقه الغامبي.

ويلعب منتخب غامبيا تصفيات كأس العالم منذ نسخة إسبانيا عام 1982، لكن لم يحصل له شرف حضور النهائيات. بينما سيخوض كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون في مطلع العام المقبل، لِأوّل مرّة في تاريخه، بعد أن تصدّر في التصفيات لائحة ترتيب فوج يضمّ الغابون والكونغو الديموقراطية وأنغولا.

وفي سياق ذي صلة، نشر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بيانا، بعد آخر اجتماع له بِالباراغواي، قال فيه إن هيئته تُعارض مُقترح تنظيم كأس العالم مرّة كلّ سنتَين. وإن منتخباتها ستنسحب في حال إقامة “الفيفا” للمونديال بِالصيغة الجديدة.

والتحق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بِنظيره الأوروبي، الذي يضغط لِكي تتراجع “الفيفا” عن تنظيم المونديال كلّ سنتَين.