مدرب غينيا الإستوائية يفتح النار على بلماضي

بعد الهجوم الذي شنّه المدرب التونسي

يبدو أن الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، أضحى الهدف المفضل للمدربين الأفارقة، الذين لا يضيّعون أي فرصة لمهاجمته عقب كل تصريح يقوم به، آخرها الانتقادات الساخرة التي كان أطلقها مدرب “نسور قرطاج” جلال القادري ضد نظيره الجزائري بعد الندوة الصحفية التي نشطها الأخير صبيحة الإثنين الفارط.

هذه المرة، وفي ظرف أسبوع فقط، جاء الدور على مدرب غينيا الإستوائية، خوان ميشا، الذي فتح النار على بلماضي وطالبه باحترام خصومه، معتبرا أن منتخب غينيا الإستوائية استحق الفوز على الجزائر خلال “كان” الكاميرون.

وقال خوان ميشا، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بتونس، على هامش مباراة منتخب بلاده أمام “نسور قرطاج” في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار: “تصريحات بلماضي لم تكن في محلها، أعتقد أنه مطالب باحترام خصومه”.

في ذات السياق، أكد ميشا أن منتخب بلاده استحق الفوز الذي حققه أمام الجزائر، قائلا: “منتخبنا استحق الفوز في مباراته أمام الجزائر في كان الكاميرون، كنا الأفضل فوق الميدان والنتيجة تؤكد ذلك”.

إلى ذلك، أوضح ميشا أن المنتخب الجزائري كان مرشحا فوق العادة للذهاب بعيدا خلال “الكان” بعد سلسلة اللاهزيمة التي حققها، معترفا ضمنيا أن جميع المنتخبات كانت تخشى المنتخب الوطني وتتمنى تفادي مواجهته خلال كأس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون “كنا نحترم المنتخب الجزائري بشكل كبير قبل مواجهته في كأس أمم إفريقيا”، مضيفا “كان منتخب الجزائر المرشح الأبرز للفوز والذهاب بعيدا في كأس إفريقيا، لأنهم خاضوا 35 مباراة متتالية دون هزيمة”، قال التقني الغيني.

وجاءت انتقادات المدرب الغيني على تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي المُتعلقة بمواجهة المُنتخبين في “كان” الكاميرون.

وتأتي هذه الانتقادات أياما قليلة فقط بعد التصريحات التي كان أطلقها المدرب التونسي، جلال القادري، في حق الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي كان أكد فوز الجزائر على جميع المنتخبات التي تأهلت إلى المونديال مستثنيا المنتخب المغربي، معتبرا بأن المنتخب الوطني يستحق التواجد في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر لولا المذبحة التحكيمية التي كان بطلها الحكم الغامبي غاساما الذي كان وراء إقصاء الجزائر في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون.