مدرب غينيا بيساو يرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا

رشّح مدرب منتخب غينيا بيساو، باسيرو كاندي، خمسة منتخبات للتنافس على لقب كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 .

وقال المدرب كاندي للموقع المصري”FilGoal”: “هناك منتخبات عديدة في البطولة قادرة على التتويج باللقب أتوقع أن السنغال وكوت ديفوار ومصر ونيجيريا والمغرب سيتنافسون على اللقب”.

وأكد مدرب غينيا بيساو أن مجموعتهم في “الكان” قوية، وأضاف في هذا السياق: “مجموعتنا قوية نحن مع البلد المضيف وكوت ديفوار مرشحة للتتويج باللقب أيضا هناك منتخب نيجيريا وهم يمتلكون عدد كبيرا من اللاعبين المميزين ونواجههم مجددا بعد نسخة 2021، وأيضا منتخب غينيا الاستوائية الذي يقدم أداء مبهرا للغاية”.

وتابع: “سنفعل كل ما لدينا من أجل التأهل من هذه المجموعة الصعبة”.

ويستهل منتخب غينيا بيساو مشواره في “الكان” بمواجهة كوت ديفوار في الافتتاح فيوم 13 جانفي الجاري، قبل ملاقاة غينيا الاستوائية يوم18 جانفي، ويختتم دور المجموعات بمواجهة نيجيريا في 22 جانفي.