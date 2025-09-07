مدرب غينيا: هذا الشخص قد يُسرّب خطّتي لِبيتكوفيتش!

قال الناخب الوطني الغيني باولو دوارتي إنه يوجد شخص بِإمكانه فكّ شيفرة خطّته التكتيكية، ومنح تفاصيلها لِمدرب “الخضر” فلاديمير بيتكوفيتش.

وتتبارى غينيا كوناكري مع المنتخب الوطني الجزائري مساء هذا الإثنين بِبلاد مراكش، لِحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الأحد، كشف باولو دوارتي عن اسم هذا الشخص في الإيطالي باولو رونغوني مدرب اللياقة البدنية لـ “محاربي الصحراء”، وقال عنه: “إنه يعرف طريقتي في إعداد اللاعبين نفسيا”.

وفي النصف الأول لِموسم 2009-2010، كان دوارتي يُدرب نادي لومون من القسم الأول الفرنسي، ويشغل رونغوني منصب مدرب اللياقة البدنية للفريق ذاته.

وأضاف مدرب غينيا كوناكري: “سنواجه منتخبا جزائريا قويا جدا، معتادا على اللعب في كأس العالم. إنه منتخب كروي عظيم. ويملك لاعبين رائعين”.

وتابع التقني البرتغالي يقول: “لا نريد إيهام الجمهور الغيني ونقول له إننا نستهدف التأهل للمونديال. بلوغ هذه المحطة يتطلب خسارة الجزائر في كل المقابلات الثلاث المتبقية، ويقترن ذلك بِفوزنا في كل اللقاءات المتبقية. لكن الشيء الوحيد الذي نعدهم به هو تشريف الألوان واللعب من أجل الفوز لا غير”.

وواصل المدرب دوارتي يقول في نفس السياق: “منتخبنا فاز في لقاء الذهاب على الجزائريين داخل قواعدهم (جوان 2024/ بنتيحة 1-2)، وهذا أمر يُحفّز لاعبينا”.

وعن افتقاد بيتكوفيتش لِجهود لاعبَين أساسيَين، قال باولو دوارتي: “نحن سنلعب هذه المباراة منقوصين من خدمات 17 لاعبا!”.

وكان التقني باولو دوارتي (56 سنة) قد استهلّ مهام تدريب غينيا كوناكري في منتصف أوت الماضي، وقبل ذلك سبق له الإشراف على منتخبات بوركينا فاسو والغابون والطوغو. وقاد الفريق الأول (الخيول) إلى المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2017 بِالغابون.