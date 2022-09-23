مدرب غينيا واجه “الخضر” لاعبا

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره الغيني ودّيا، بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، الجمعة على الساعة الثامنة مساءً.

وقبل تنظيم هذه المباراة التحضيرية، إليكم بِهذه المعطيات:

– سيرتدي لاعبو المنتخب الوطني زيّا أبيضَ، نظير لباس أحمر وتبّان أصفر للمُنافس الغيني.

– يُمكن للناخب الوطني جمال بلماضي ونظيره الغيني كابا دياورا استبدال 6 لاعبين (لِكلا الفريقَين)، في هذا اللّقاء الودّي. مع اشتراط إجراء العملية على ثلاث دفعات تفاديا لِإهدار الوقت.

– في جوان الماضي، فاز “الخضر” بِالمقابلات الدولية الثلاث التي لعبوها، بينما خاضت غينيا كوناكري مواجهتَين بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، فخسرت أمام المضيف المصري (0-1)، وانتصرت بِالنتيجة ذاتها على الزائر فريق مالاوي.

– واجه المنتخب الوطني نظيره الغيني 15 مرّة في مقابلات رسمية وودّية، ما بين 1968 و2019، وخلالها: فاز “الخضر” في 5 مناسبات، نظير 3 تعادلات و7 هزائم.

– آخر مقابلتَين بين المنتخبَين انتهتا بِفوز الجزائر: ودّية بِنتيجة (2-1) عام 2017، ورسمية بـ (3-0) في إطار ثمن نهائي “كان” 2019 بِمصر.

– جلب بلماضي لِهذه المباراة الودّية 10 لاعبين سبق لهم المشاركة في مواجهة غينيا كوناكري عام 2019، ولو احتياطيا، وهم: ألكسندر أوكيجة، وعيسى ماندي، ورامي بن سبعيني، ويوسف عطال، وإسماعيل بن ناصر، ويوسف بلايلي، ورياض محرز، وإسلام سليماني، وآدم الوناس، وأندي ديلور.

– استدعى الناخب الوطني الغيني كابا دياورا 4 لاعبين فقط، حضروا وقائع مواجهة “الخضر” عام 2019. يوجد بينهم حارس المرمى الأساسي إبراهيما كوني.

– على عكس بلماضي، لعب الناخب الوطني الغيني كابا دياوارا (47 سنة) في منصب مهاجم ضد الجزائر، في مقابلتَي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008. حيث دخل إلى أرضية الميدان بديلا في كلتا المواجهتَين.