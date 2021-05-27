مدرب فارس يستقيل

أكّدت إدارة نادي لازيو الإيطالي سهرة الخميس، رحيل المدرب المحلي سيموني إينزاغي، بعد خمس سنوات من العمل.

ومعلوم أن فريق لازيو الإيطالي يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري محمد فارس (25 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في أكتوبر الماضي وتنقضي صيف 2025.

واللافت أن إدارة نادي لازيو الإيطالي اكتفت بِنشر بيان مقتضب، تقول فيه إنها تحترم قرار المدرب، دون ذكر اسمه (سيموني إنزاغي)!

وقبل نشر البيان، كان التقني سيموني إنزاغي (45 سنة) قد أعلن نهاية مهمّته التدريبية مع فريق “النّسور”. وتقدّم بِتشكّراته لِمسؤولي النادي واللاعبين والأنصار، في تصريحات لِوكالة الأنباء الإيطالية.

وقاد المدرب سيموني إنزاغي فريق لازيو إلى إحراز كأس إيطاليا عام 2019، والكأس المحلية الممتازة عامَي 2017 و2019.

وفي الموسم الحالي، تموقع فريق لازيو سادسا ضمن لائحة ترتيب البطولة الإيطالية، وودّع الكأس المحلية من الدور ربع النهائي، وأُقصي في ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وسيلعب محمد فارس وفريقه لازيو منافسة الدوري الأوروبي، في الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية صادرة، الخميس، أن سيموني إنزاغي استلم عرضا من إدارة نادي الإنتر صاحب لقب البطولة، لِتدريب فريقها الكروي. بعد رحيل المسؤول الفني أنطونيو كونتي.